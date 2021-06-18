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Video: Вікна-новини. Выпуск от 18.06.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 18.06.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 18.06.2021 (17:30)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 18 июня 2021:

— Мощный удар непогоды в Украине: какие последствия и КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ;
— Как стать героем? Полиция Киева научила детей оказывать первую медицинскую помощь;
— Новый штамм коронавируса Дельта в России: как страна пылает недугом;
— Вся правда о том, как клубничный бизнес процветает на Волыни;
— Она похудела на 75 кг ЗА ГОД: мотивирующая история украинки;
-Массовые отравления в Харькове: в каком состоянии пострадавшие и почему им нет мест в больницах.