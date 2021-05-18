Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн с 18 мая 2021:

— ДТП во Львове, пострадал ребенок;

— Ужасная трагедия на Волыни: родители обвиняют медиков в смерти маленькой дочери;

— Новости с фронта. Оккупанты ранили нашего солдата на Донбассе;

— По Израилю уже наносят удары не только из Сектора Газы, но и из Ливана;

— Обыски в доме Виталия Кличко! Почему силовики ошиблись этажом;

— Изменения в Верховной Раде. Отставка сразу трех министров. Прямая трансляция из ВР;

— ЮНИСЕФ доставил в Украину новую партию американо-немецкой вакцины «Pfizer»;

— На Херсонщине прошла мощная буря;

— Обновленные камеры для заключенных в столичном СИЗО;

— Самая популярная блогерша Полтавщины