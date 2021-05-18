Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн с 18 мая 2021:
— ДТП во Львове, пострадал ребенок;
— Ужасная трагедия на Волыни: родители обвиняют медиков в смерти маленькой дочери;
— Новости с фронта. Оккупанты ранили нашего солдата на Донбассе;
— По Израилю уже наносят удары не только из Сектора Газы, но и из Ливана;
— Обыски в доме Виталия Кличко! Почему силовики ошиблись этажом;
— Изменения в Верховной Раде. Отставка сразу трех министров. Прямая трансляция из ВР;
— ЮНИСЕФ доставил в Украину новую партию американо-немецкой вакцины «Pfizer»;
— На Херсонщине прошла мощная буря;
— Обновленные камеры для заключенных в столичном СИЗО;
— Самая популярная блогерша Полтавщины