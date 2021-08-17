Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн от 17 августа 2021:

— Афганистан может превратиться в колыбель терроризма? Последние новости из Кабула;

— Гаити страдает от ударов стихии: последствия непогоды в мире;

— 20 ЛЕТ БЕЗ КВАРТИРЫ? Как и почему инвесторы в Киеве так долго ждут завершения строительства;

— Удар током в пруду убил двух парней: подробности трагедии в Черниговской области;

— Хотели ремонт как в Санта-Барбаре? Как украинцы становились хозяевами | Спецпроект Україна. 30 років.