Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 17 июня 2021:

— Осторожно, падают балконы! Что делать, если у вас такое произойти;

— Когда закончатся ливни в Украине? Последствия непогоды и прогноз погоды;

— Загадочное отравление в Ивано-Франковске. Ночью резкий запах газа накрыл один из районов города

— Оплатите паркоместо! Куда и как платить за паркинг

— Коронавирус в мире: где и как ощутимы карантинные ослабления;

— Как красавица кондуктор троллейбуса в Киеве поражает пассажиров необычным антуражем.