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Video: Вікна-новини. Выпуск от 17.06.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 17.06.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 17.06.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 17 июня 2021:

— Осторожно, падают балконы! Что делать, если у вас такое произойти;
— Когда закончатся ливни в Украине? Последствия непогоды и прогноз погоды;
— Загадочное отравление в Ивано-Франковске. Ночью резкий запах газа накрыл один из районов города
— Оплатите паркоместо! Куда и как платить за паркинг
— Коронавирус в мире: где и как ощутимы карантинные ослабления;
— Как красавица кондуктор троллейбуса в Киеве поражает пассажиров необычным антуражем.