Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 17 мая 2021 года:
— Мисс Вселенная 2021: титул получила программистка из Мексики Андреа Меза;
— Новые возможности приложения Дия представили в рамках форума Украина 30. Цифровизация;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Соседи освобождали через окно! В Одессе родители-пьяницы оставили детей дома и ушли;
— Как ремень безопасности спасает жизни;
— Мир ослабляет ограничения: где и на каких условиях ждут украинских туристов;
— Игры воинов 2021: как прошли крупнейшие соревнования ветеранов;
— Клумба на балконе: как создать и сколько будет стоить цветник у себя под окном
— Под Верховной Радой требовали отставки Степанова: как прошла акция.