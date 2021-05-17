Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 17 мая 2021 года:

— Мисс Вселенная 2021: титул получила программистка из Мексики Андреа Меза;

— Новые возможности приложения Дия представили в рамках форума Украина 30. Цифровизация;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Соседи освобождали через окно! В Одессе родители-пьяницы оставили детей дома и ушли;

— Как ремень безопасности спасает жизни;

— Мир ослабляет ограничения: где и на каких условиях ждут украинских туристов;

— Игры воинов 2021: как прошли крупнейшие соревнования ветеранов;

— Клумба на балконе: как создать и сколько будет стоить цветник у себя под окном

— Под Верховной Радой требовали отставки Степанова: как прошла акция.