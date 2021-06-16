Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 16 июня 2021:
-Самит в Женеве: как проходит встреча Джо Байдена и Владимира Путина | ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ;
— Афера года? Как продюсер из Киева вытягивает деньги из юных актрис и их родителей;
— Поваленные деревья, дорожный коллапс и подтопления! Погодные новости Днепропетровщины;
— Мавзолей и наполеоновский саркофаг: эксклюзивное интервью с черниговским фермером, который шокировал всю страну;
-Обстрелы и раненые бойцы: последние новости с востока Украины;
-Могут не дождаться скорой: почему на Прикарпатье жители перекрывают дорогу.