Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 16 июня 2021:

-Самит в Женеве: как проходит встреча Джо Байдена и Владимира Путина | ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ;

— Афера года? Как продюсер из Киева вытягивает деньги из юных актрис и их родителей;

— Поваленные деревья, дорожный коллапс и подтопления! Погодные новости Днепропетровщины;

— Мавзолей и наполеоновский саркофаг: эксклюзивное интервью с черниговским фермером, который шокировал всю страну;

-Обстрелы и раненые бойцы: последние новости с востока Украины;

-Могут не дождаться скорой: почему на Прикарпатье жители перекрывают дорогу.