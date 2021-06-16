Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Выпуск от 16.06.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 16.06.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 16.06.2021 (17:30)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 16 июня 2021:

-Самит в Женеве: как проходит встреча Джо Байдена и Владимира Путина | ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ;
— Афера года? Как продюсер из Киева вытягивает деньги из юных актрис и их родителей;
— Поваленные деревья, дорожный коллапс и подтопления! Погодные новости Днепропетровщины;
— Мавзолей и наполеоновский саркофаг: эксклюзивное интервью с черниговским фермером, который шокировал всю страну;
-Обстрелы и раненые бойцы: последние новости с востока Украины.

Смотрите также
Випуск від 16.06.2021 (17:30) |16.06.2021| 2021
Саммит в Женеве: как проходит встреча Джо Байдена и Владимира Путина | ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...