Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 16 апреля 2021 года:

— Санкции — только начало! Байден дал Путину понять, что будет, если Кремль НЕ УГОМОНИТСЯ;

— Хроники коронавируса в Украине и мире;

— Элитные, но незаконные? Вся правда о строительстве таунхаусов в Крюковщине;

— Наперегонки с ветром в 85 лет! История дедушки-роллера с Киевщины;

— Паркуются и портят газоны! Как уберечь зеленые зоны во дворах Киева;

— Траурные два цветка и скандирование: Степанов на ковре у депутатов;

— Вакцина Pfizer в Украине! Как прибыла и кому повезут в первую очередь;

— Ребенка не взяли в садик, потому что семья не разговаривает Венгерской? Инцидент на Закарпатье.