Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира за 15 ноября 2021:

— Подделывали вино, фисташки и хамон! Правоохранители разоблачили подпольные цеха ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ;

— Остались без тепла из-за решения городского совета: история о несправедливости в Днепре;

— ОЧЕРЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ? В Украине хотят ввести ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;

— Коронавирус в Украине ИДЕТ НА СПАД? Последние новости пандемии за 15 ноября;

— Прививаться нужно каждый год? Заявление руководителя компании Pfizer.