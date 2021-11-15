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Video: Вікна-новини. Выпуск от 15.11.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 15.11.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 15.11.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира за 15 ноября 2021:

— Подделывали вино, фисташки и хамон! Правоохранители разоблачили подпольные цеха ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ;
— Остались без тепла из-за решения городского совета: история о несправедливости в Днепре;
— ОЧЕРЕДНАЯ РОССИЙСКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ? В Украине хотят ввести ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;
— Коронавирус в Украине ИДЕТ НА СПАД? Последние новости пандемии за 15 ноября;
— Прививаться нужно каждый год? Заявление руководителя компании Pfizer.