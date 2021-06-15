Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 15 июня 2021:

— Грозы, шквалы, град и мощные ливни: ТАКОЙ СТИХИИ В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО ДАВНО;

— Легковушка врезалась в грузовик. Смертельная ночная авария на Киевщине;

— Как бриллиантовая лихорадка охватила Южно-Африканскую Республику;

— АДСКИЕ лесные пожары в России: как огонь уничтожает все на своем пути на Дальнем Востоке и в Сибири;

— Украина в НАТО? Комментарий Владимира Зеленского | ВСЕ ПОДРОБНОСТИ;

— не вернулись с рыбалки: трагическая история пропавших подростков на Тернопольщине.