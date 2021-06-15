Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 15 июня 2021:
— Грозы, шквалы, град и мощные ливни: ТАКОЙ СТИХИИ В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО ДАВНО;
— Легковушка врезалась в грузовик. Смертельная ночная авария на Киевщине;
— Как бриллиантовая лихорадка охватила Южно-Африканскую Республику;
— АДСКИЕ лесные пожары в России: как огонь уничтожает все на своем пути на Дальнем Востоке и в Сибири;
— Украина в НАТО? Комментарий Владимира Зеленского | ВСЕ ПОДРОБНОСТИ;
— не вернулись с рыбалки: трагическая история пропавших подростков на Тернопольщине.