Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 15 апреля 2021 года:

— Унижают на занятиях по плаванию? Родители обвиняют двух тренеров в Ровно;

— Хроники коронавируса в Украине и мире;

— Спасут жизнь! Украинские полярники в Антарктиде стали донорами костного мозга;

— Почему Киев превращается в свалку резиновых шин;

— Трагедия в Сумах. В роддоме погиб младенец — что говорят медики;

— Масштабная операция на Киевщине: как вертолетом искали пропавшего ребенка;

— Для чего на самом деле вырубают пятисотлетние дубы в ботаническом саду в Киеве.