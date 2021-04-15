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Video: Вікна-новини. Выпуск от 15.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 15.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 15.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 15 апреля 2021 года:

— Унижают на занятиях по плаванию? Родители обвиняют двух тренеров в Ровно;
— Хроники коронавируса в Украине и мире;
— Спасут жизнь! Украинские полярники в Антарктиде стали донорами костного мозга;
— Почему Киев превращается в свалку резиновых шин;
— Трагедия в Сумах. В роддоме погиб младенец — что говорят медики;
— Масштабная операция на Киевщине: как вертолетом искали пропавшего ребенка;
— Для чего на самом деле вырубают пятисотлетние дубы в ботаническом саду в Киеве.