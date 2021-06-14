Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 14 июня 2021:

— Смерч, потоп и сильный ветер! Как НЕПОГОДА ударила по всей стране | ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ;

— Смертельная авария в Одессе: BMW на бешеной скорости влетела в столб электросети;

— Коронавирус в мире: в России новая вспышка, а Европа ослабляет ограничения;

— Золота Дзиґа 2021: победители и как прошла церемония;

— Детский лагерь 2021: новые правила и цена отдыха для родителей;

— Избила родная мать? В Днепре спасают трехлетнюю девочку — она в искусственной коме.