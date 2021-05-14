Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 14 мая 2021 года:
— Заведующая травила воспитателей и присваивала премии? Скандал в детском саду Ровно;
— Как на побережье Азовского моря готовятся к курортному сезону;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Синагога в Бабьем Яру: как открывали масштабный мемориальный проект;
— Робинзон по собственному желанию. Как мужчина поселился в лесу, завел корову и стал счастливым;
— Плохие дороги: как снимали и почему актеры отказывались играть в ленте — интервью Натальи Ворожбит;
— Золотой проезд. Почему транспорт просит столичную власть поднять цену на билет до 21 гривны;
— Во Львовском Охматдете спасли младенца, который родился с коронавирусом;
— Сезон спаржи 2021: как правильно выращивать и с чем готовить спаржу.