Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 14 мая 2021 года:

— Заведующая травила воспитателей и присваивала премии? Скандал в детском саду Ровно;

— Как на побережье Азовского моря готовятся к курортному сезону;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Синагога в Бабьем Яру: как открывали масштабный мемориальный проект;

— Робинзон по собственному желанию. Как мужчина поселился в лесу, завел корову и стал счастливым;

— Плохие дороги: как снимали и почему актеры отказывались играть в ленте — интервью Натальи Ворожбит;

— Золотой проезд. Почему транспорт просит столичную власть поднять цену на билет до 21 гривны;

— Во Львовском Охматдете спасли младенца, который родился с коронавирусом;

— Сезон спаржи 2021: как правильно выращивать и с чем готовить спаржу.