Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 14 апреля 2021 года:

— Обрезанная карта без Крыма в учебнике по истории: почему этого никто не заметил;

— Людей информационно готовят к войне? Россия включила режим турбропропаганды;

— Руины пустуют! Что сейчас происходит в Песках;

— Украинцев начали прививать новой вакциной CoronaVac: все подробности;

— Домики с видом на озеро для уток! Как и зачем их построили;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Без воды и света! Как в Харькове соседи страдают из-за жадности.