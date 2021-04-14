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Video: Вікна-новини. Выпуск от 14.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 14.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 14.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 14 апреля 2021 года:

— Обрезанная карта без Крыма в учебнике по истории: почему этого никто не заметил;
— Людей информационно готовят к войне? Россия включила режим турбропропаганды;
— Руины пустуют! Что сейчас происходит в Песках;
— Украинцев начали прививать новой вакциной CoronaVac: все подробности;
— Домики с видом на озеро для уток! Как и зачем их построили;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Без воды и света! Как в Харькове соседи страдают из-за жадности.