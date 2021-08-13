Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн от 13 августа 2021:

— После пожаров пришли наводнения: обзор катастрофического лета в мире;

— Джерри Хейл вышла замуж сама за себя: как прошла свадьба и реакция родственников;

— Масштабный разлив нефти в Черном море: подробности;

— Открывали огонь вблизи Горловки: какова ситуация в зоне ООС сейчас;

— Разрушил село и нанес миллионные убытки: Черкасской областью пронесся страшный ураган;

— Четыре потери на фронте. Вечная Память героям.