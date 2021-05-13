Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Выпуск от 13.05.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 13.05.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 13.05.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 13 мая 2021 года:

— В Днепре 13-летняя девочка упала с пилона и сломала ключицу: подробности истории;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Как ради жизни людей устроили спецоперацию в Украине | МЕДИЦИНСКИЙ РЕПОРТАЖ ИРИНЫ ЗАСЛАВЕЦ;
— Исправительная колония сливает отходы в реку! Скандал на Харьковщине набирает обороты;
— Макаревич: чем удивила Западная Украина и нестрашно ли было ехать в Украину;
— Агитируют вакцинироваться! В США объявили лотерею с миллионными джек-потами;
— Восстановление обязательного техосмотра машин в Украине: цена и где проходить;
— В Киеве женщина родила в переходе подземки: как все было;
— Молодая капуста: как правильно выбирать и приготовить.