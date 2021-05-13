Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 13 мая 2021 года:

— В Днепре 13-летняя девочка упала с пилона и сломала ключицу: подробности истории;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Как ради жизни людей устроили спецоперацию в Украине | МЕДИЦИНСКИЙ РЕПОРТАЖ ИРИНЫ ЗАСЛАВЕЦ;

— Исправительная колония сливает отходы в реку! Скандал на Харьковщине набирает обороты;

— Макаревич: чем удивила Западная Украина и нестрашно ли было ехать в Украину;

— Агитируют вакцинироваться! В США объявили лотерею с миллионными джек-потами;

— Восстановление обязательного техосмотра машин в Украине: цена и где проходить;

— В Киеве женщина родила в переходе подземки: как все было;

— Молодая капуста: как правильно выбирать и приготовить.