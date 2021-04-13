Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 13 апреля 2021 года:

— Летний отдых под угрозой? Мощная волна коронавируса накрыла Турцию;

— В Киеве снесли усадьбу Уткина, чтобы построить отель: почему так произошло;

— Били полицейские машины и витрины: силовики второй день успокаивают беспорядки в США;

— Мертвый младенец в днепровском соццентре: причастна ли к этому мать;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Разрываются между оккупированными районами и мирной Украиной: жизнь на пункте пропуска.