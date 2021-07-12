Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Выпуск от 12.07.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 12.07.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 12.07.2021 (17:30)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 12 июля 2021:

— Вода сносила мосты, ломала деревья и смывала машины: Закарпатье снова затопило;
— В Долине Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле: как выживают люди;
— Ричард Брэнсон полетел в космос: как все прошло и обращение к зрителям онлайн-трансляции;
— ДТП на Киевщине: перевернулась переполненная машина с детьми, есть пострадавшие;
— Украинцев атакуют гадюки: как уберечься от змей и что делать при укусе.