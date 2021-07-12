Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 12 июля 2021:

— Вода сносила мосты, ломала деревья и смывала машины: Закарпатье снова затопило;

— В Долине Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле: как выживают люди;

— Ричард Брэнсон полетел в космос: как все прошло и обращение к зрителям онлайн-трансляции;

— ДТП на Киевщине: перевернулась переполненная машина с детьми, есть пострадавшие;

— Украинцев атакуют гадюки: как уберечься от змей и что делать при укусе.