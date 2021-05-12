Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 12 мая 2021 года:
— Выгоднее печь хлеб дома? Почему СНОВА дорожает хлеб и рецепты домашнего;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Ветераны АТО митингуют в Днепре из-за скандала с водителем маршрутки: причины и подробности;
— Суровая инспектор и Обманутая женщина. Какая книга изменила жизнь Ольги Фреймут;
— Охматдет в отчаянии! Больным детям не хватает донорской крови — как помочь;
— Пчелиный мор! Как в машине Укрпочты погибло 8 миллионов пчел;
— Поиски парня! На Запорожье велосипедист наехал на девочку, повредил ей ногу и убежал;
— Угроза со стороны России никуда не делась! Тезисы и заявления Андрея Тарана на форуме Украина 30;
— В Днепре отреставрировали пожарную машину, которой более 70 лет.