Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 12 апреля 2021 года:

— Соблюдение ограничений и вакцинация! Страны Европы начинают выходить из карантина;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Как с легкой руки украинцев во всем мире высадили миллион деревьев за сутки;

— В Днепре водитель маршрутки избил ветерана АТО: подробности инцидента;

— Россия стягивает войска, а Кулеба срочно вылетел в Брюссель: что происходит;

— Сезон клещей 2021: как защитить себя и домашних любимцев.