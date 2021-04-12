Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Вікна-новини. Выпуск от 12.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 12.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 12.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 12 апреля 2021 года:

— Соблюдение ограничений и вакцинация! Страны Европы начинают выходить из карантина;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Как с легкой руки украинцев во всем мире высадили миллион деревьев за сутки;
— В Днепре водитель маршрутки избил ветерана АТО: подробности инцидента;
— Россия стягивает войска, а Кулеба срочно вылетел в Брюссель: что происходит;
— Сезон клещей 2021: как защитить себя и домашних любимцев.

Смотрите также
Випуск від 12.04.2021 (17:30) |12.04.2021| 2021
Як обіди для медиків стали традицією для кухарів мережі ресторанів MAFIA...