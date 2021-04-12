Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 12 апреля 2021 года:
— Соблюдение ограничений и вакцинация! Страны Европы начинают выходить из карантина;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Как с легкой руки украинцев во всем мире высадили миллион деревьев за сутки;
— В Днепре водитель маршрутки избил ветерана АТО: подробности инцидента;
— Россия стягивает войска, а Кулеба срочно вылетел в Брюссель: что происходит;
— Сезон клещей 2021: как защитить себя и домашних любимцев.