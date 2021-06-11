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Video: Вікна-новини. Выпуск от 11.06.2021 (22:00)

Дивитись онлайн повний випуск Вікна-новини від 11.06.2021 (22:00) на сайті СТБ - останні новини України та світу
Вікна-новини. Выпуск от 11.06.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 11 июня 2021:

— Встреча стран Большой семерки: в чем будут говорит на Самми G7 и важные заявления;

— Как больной мальчик из Тернопольщины выиграл в лотерею самые дорогие в мире лекарства;

— Дороги превратившегося в реки! Как обильные дожди заливают страну;

— Французские арки и мини-ставки! Как священник превратил заброшенный дом в сказочный сад.

— Вкусная ОКРОШКА: как приготовить летнее блюдо | РЕЦЕПТЫ окрошка;

— Потери на фронте: трое погибших