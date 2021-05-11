Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 11 мая 2021 года:

— Будет мировая война? Тезисы и заявления Зеленского на форуме Украина 30. Безопасность страны;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Два центра в Украине начали посмертно трансплантировать почки;

— Уроки на свежем воздухе в Украине: как все работает;

— Экс-космонавт Терешкова поддерживает российскую агрессию. Почему в Украине сотни улиц носят ее имя;

— Под знаком Водолея! Оксана Байрак начала снимать новую остросюжетную ленту для СТБ;

— Коронавирус в мире: в США будут вакцинировать подростков и критическая ситуация в Индии:

— Как в Украине продавали поддельный Pfizer;

— Как ковер-самолет с Аладином возил людей Харьковом.