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Video: Вікна-новини. Выпуск от 10.06.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 10.06.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 10.06.2021 (17:30)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 10 июня 2021:

— штормы, Грозы и град! КОГДА В УКРАИНЕ закончится плохая погода;
— Мировой рекорд суточной смертности от коронавируса установила Индия;
— В Херсоне женщина покинула маленького мальчика на автовокзале и уехала в Одессу;
— Демонтаж дома обернулся трагедией в Южной Корее: подробности.
— Вакцинированных Спутником V не будут пускать в Украину: какая причина и есть ли альтернатива;
— Сезон свежих овощей 2021: как выбрать и где вреда больше, чем пользы.