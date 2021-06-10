Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 10 июня 2021:

— штормы, Грозы и град! КОГДА В УКРАИНЕ закончится плохая погода;

— Мировой рекорд суточной смертности от коронавируса установила Индия;

— В Херсоне женщина покинула маленького мальчика на автовокзале и уехала в Одессу;

— Демонтаж дома обернулся трагедией в Южной Корее: подробности.

— Вакцинированных Спутником V не будут пускать в Украину: какая причина и есть ли альтернатива;

— Сезон свежих овощей 2021: как выбрать и где вреда больше, чем пользы.