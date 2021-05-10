Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 10 мая 2021 года:

— Почему в Румынии будут делать прививки в замке Дракулы;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Международная благотворительная акция Wings for Life: как в Киеве бежали ради других;

— Евровидение 2021: GO_A уже в Роттердаме, а букмекеры повышают шансы на победу;

— Поминальные дни превращаются в фарс? Что устроили украинцы на проводы;

— На Львовщине трехлетний малыш убежал от бабы с дедом: как и чем все закончилось;

— Проводили марши и запускали фейерверки! Как Россия отметила День победы;

— Тюльпановая красота в расцвете! На Певческом поле в Киеве уникальная выставка цветов;

— Как отметили 76 годовщину победы над нацизмом в Украине;

— США заявили о российском следе в кибератаке на нефтепровод Colonial Pipelin.