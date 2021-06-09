Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 9 июня 2021:

— Люди передвигались на резиновых лодках! Большой потоп в Мариуполе — РЕПОРТАЖ;

— Мощный торнадо пронесся в штате Колорадо! Потрясающие кадры удара стихии;

— Как работники готовили самодельный алкоголь в Национальной Академии Наук Украины;

— Родила 10 детей за один раз! Кто установил новый мировой рекорд.

— Бездельники и нахлебники? В Чугуеве женщина гневно высказался об украинской армии на всю страну | Реакция воинов;

— Платье на выпускной 2021: тренды и цены | КАК ВЫБРАТЬ ПЛАТЬЕ НА ВЫПУСК 2021.