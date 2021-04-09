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Video: Вікна-новини. Выпуск от 09.04.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 09.04.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 09.04.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 9 апреля 2021 года:

— Недоверие к вакцинации: как в мире поощряли людей прийти на прививку;
— Автобусы перестанут ездить в село Голубовка из-за плохих дорог: что сделала власть?;
— Почему на самом деле подорожали велосипеды в Украине;
— Напустила газа в квартиру и угрожала высадить всех в воздух: как защититься от такого;
— Один убитый воин и 15 обстрелов: напряжение на фронте набирает обороты;
— Умер муж Елизаветы II принц Филипп;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Срочные сборы бойцов территориальной обороны на Запорожье: как готовятся к войне.