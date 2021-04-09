Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 9 апреля 2021 года:

— Недоверие к вакцинации: как в мире поощряли людей прийти на прививку;

— Автобусы перестанут ездить в село Голубовка из-за плохих дорог: что сделала власть?;

— Почему на самом деле подорожали велосипеды в Украине;

— Напустила газа в квартиру и угрожала высадить всех в воздух: как защититься от такого;

— Один убитый воин и 15 обстрелов: напряжение на фронте набирает обороты;

— Умер муж Елизаветы II принц Филипп;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Срочные сборы бойцов территориальной обороны на Запорожье: как готовятся к войне.