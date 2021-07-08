Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 8 июля 2021:
— Коронавирус в мире: как штамм Дельта распространяется странами;
— Рекомендуемый авансовый платеж за отопление: что это такое, как работать и выгодно;
— Масштабная спецоперация по задержанию убийц президента продолжается на Гаити;
— В Майами остановили спасательную операцию на месте разрушения жилого дома;
— Ремонт или давление на должников? Что происходит на Николаевщине;
— Вандал поиздевался над могилами сечевых стрельцов: кто он и почему сделал это.