Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 8 июля 2021:

— Коронавирус в мире: как штамм Дельта распространяется странами;

— Рекомендуемый авансовый платеж за отопление: что это такое, как работать и выгодно;

— Масштабная спецоперация по задержанию убийц президента продолжается на Гаити;

— В Майами остановили спасательную операцию на месте разрушения жилого дома;

— Ремонт или давление на должников? Что происходит на Николаевщине;

— Вандал поиздевался над могилами сечевых стрельцов: кто он и почему сделал это.