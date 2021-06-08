Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 8 июня 2021:

— Залило дороги и подтопило подъезды: как ливни накрыли Херсонскую область;

— Нападение бойцовских собак на маленького мальчика в Черкасской области: в каком состоянии ребенок;

— Как быстро избавиться от лишних килограммов? Советы от звезд;

— Иран начнет выплаты компенсаций родственникам погибших в катастрофе самолета МАУ;

— Забрызгал пассажирку перцовым баллончиком. Почему в Киеве таксист напал на женщину с ребенком;

— Нападение бойцовских собак на маленького мальчика в Черкасской области: в каком состоянии ребенок.