Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 8 апреля 2021 года:

— От гриппа, простуды и COVID-19? Вся правда о полезных свойствах витамина C;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Как в свободное время молодежь объединяется и прихорашивает Киев;

— Отобрали корону и повыдергивали волосы: невероятная драма на конкурсе красоты;

— Почему у Киева не хватило денег на программу софинансирования ремонтов;

— Палят из артиллерии и убивают наших воинов: тревожные новости с передовой;

— Ребенок не может сказать «мама»! Маленькой Николь нужна сложнейшая операция.