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Video: Вікна-новини. Выпуск от 08.04.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 08.04.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 08.04.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 8 апреля 2021 года:

— От гриппа, простуды и COVID-19? Вся правда о полезных свойствах витамина C;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Как в свободное время молодежь объединяется и прихорашивает Киев;
— Отобрали корону и повыдергивали волосы: невероятная драма на конкурсе красоты;
— Почему у Киева не хватило денег на программу софинансирования ремонтов;
— Палят из артиллерии и убивают наших воинов: тревожные новости с передовой;
— Ребенок не может сказать «мама»! Маленькой Николь нужна сложнейшая операция.