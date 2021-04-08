Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 8 апреля 2021 года:
— Составил сложный экзамен! 11-летний гений поделился секретами изучения английского языка;
— От гриппа, простуды и COVID-19? Вся правда о полезных свойствах витамина C;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Как в свободное время молодежь объединяется и прихорашивает Киев;
— Отобрали корону и повыдергивали волосы: невероятная драма на конкурсе красоты;
— Почему у Киева хватило денег на программу софинансирования ремонтов;
— Палят из артиллерии и убивают наших воинов: тревожные новости с передовой;
— Ребенок не может сказать «мама»! Маленькой Николь нужна сложнейшая операция.