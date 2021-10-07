Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира по 7 октября 2021:
— Будут ли виновники наказаны? ПУБЛИЧНОЕ ИЗВИНЕНИЕ ЕВГЕНИЯ МЕЦГЕРА;
— Дмитрия Разумкова освободили от должности спикера: кто может стать новым председателем парламента;
— Острый завтрак! Как мама из Черкасс нашла в детских хлопьях лезвие и реакция производителя;
— Воины АТО собственной земли не заслуживают? Скандал с депутатом в Одесской области;
— ПОЛИОМИЕЛИТ обнаружили в Украине: что нужно знать о страшном недуге.