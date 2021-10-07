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Video: Вікна-новини. Выпуск от 07.10.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 07.10.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 07.10.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира по 7 октября 2021:

— Будут ли виновники наказаны? ПУБЛИЧНОЕ ИЗВИНЕНИЕ ЕВГЕНИЯ МЕЦГЕРА;
— Дмитрия Разумкова освободили от должности спикера: кто может стать новым председателем парламента;
— Острый завтрак! Как мама из Черкасс нашла в детских хлопьях лезвие и реакция производителя;
— Воины АТО собственной земли не заслуживают? Скандал с депутатом в Одесской области;
— ПОЛИОМИЕЛИТ обнаружили в Украине: что нужно знать о страшном недуге.