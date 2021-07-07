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Video: Вікна-новини. Выпуск от 07.07.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 07.07.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 07.07.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 7 июля 2021:

— Раненые, штурм и задержания! Как задерживали мужчину, который стрелял по людям в Киеве — репортаж;
— Непогода в Украине: стихия уничтожает урожай, а дожди не прекращаются;
— Затишье перед бурей! Минздрав предупреждает о новой волне коронавируса в Украине;
— Хотела выманить деньги, а попала в СИЗО! Блогерша инсценировала собственное похищение в Харькове;
— Трагедия в Кирилловке: почему погиб работник аттракциона.