Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 7 июля 2021:
— Раненые, штурм и задержания! Как задерживали мужчину, который стрелял по людям в Киеве — репортаж;
— Непогода в Украине: стихия уничтожает урожай, а дожди не прекращаются;
— Затишье перед бурей! Минздрав предупреждает о новой волне коронавируса в Украине;
— Хотела выманить деньги, а попала в СИЗО! Блогерша инсценировала собственное похищение в Харькове;
— Трагедия в Кирилловке: почему погиб работник аттракциона.