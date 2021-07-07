Випуск програми Вікна-Новини на СТБ — актуальні новини країни та світу онлайн за 7 липня 2021 року:

— Раненые, штурм и задержания! Как задерживали мужчину, который стрелял по людям в Киеве — репортаж;

— Непогода в Украине: стихия уничтожает урожай, а дожди не прекращаются;

— Затишье перед бурей! Минздрав предупреждает о новой волне коронавируса в Украине;

— Хотела выманить деньги, а попала в СИЗО! Блогерша инсценировала собственное похищение в Харькове;

— Трагедия в Кирилловке: почему погиб работник аттракциона.