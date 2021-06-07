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Video: Вікна-новини. Выпуск от 07.06.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 07.06.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 07.06.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 7 июня 2021:

— ДТП на Львовщине: легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом;
— Новая форма сборной Украины: как и почему в России бесятся из-за нового дизайна;
— Фабрикуют уголовные дела! Российский оппозиционер Дмитрий Гудков бежал в Украину;
— Дожди с градом затопили улицы и жилые дома! Сколько еще будет идти дождь;
— Пластика меньше! Владимир Зеленский подписал закон, об использовании пластиковых пакетов;
— НАВОДНЕНИЯ И ГОРЯЩИЕ ЛЕСА. Как мир столкнулся с вызовами природы.