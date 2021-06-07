Выпуск программы Вікна-новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 7 июня 2021:

— ДТП на Львовщине: легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом;

— Новая форма сборной Украины: как и почему в России бесятся из-за нового дизайна;

— Фабрикуют уголовные дела! Российский оппозиционер Дмитрий Гудков бежал в Украину;

— Дожди с градом затопили улицы и жилые дома! Сколько еще будет идти дождь;

— Пластика меньше! Владимир Зеленский подписал закон, об использовании пластиковых пакетов;

— НАВОДНЕНИЯ И ГОРЯЩИЕ ЛЕСА. Как мир столкнулся с вызовами природы.