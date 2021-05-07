Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 7 мая 2021 года:
— Атака змей в Украине: как выглядят ядовитые гады и как уберечься;
— Индия пылает от коронавируса, а власть отказывается от локдауна: последние новости;
— Дёшево и модно? Вся правда о секонд-хендах в Украине;
— Уникальные кактусы редкие цветы и лимонариум: что нужно знать об Оранжерее на ВДНХ;
— Будто водопад! Последствия масштабного прорыва водопровода в Харькове;
— Создание реестра игроманов в Украине: что это такое и как должен работать;
— Как заставить коммунальщиков быстрее латать ямы на дорогах.