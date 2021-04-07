Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 7 апреля 2021 года:

— Весенняя Европа в снегах! Как холодный арктический циклон движется на Украину;

— В Николаеве бессовестно обокрали отца погибшего воина АТО: чем все закончилось;

— Как березовый сок из Волыни покоряет весь мир;

— Вакцинация пожилых людей в Украине: как записать на прививку бабушку и дедушку;

— Подвези медика! Как водители-волонтеры помогают доехать до работы;

— Вся правда о рисках для беременных женщин во время пандемии — ИССЛЕДОВАНИЕ Оксфордского университета;

— Хроники коронавируса в Украине и мире;

— Подработка для учеников старших классов во Львове: куда берут и сколько платят.