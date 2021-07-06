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Video: Вікна-новини. Выпуск от 06.07.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 06.07.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 06.07.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 6 июля 2021:

— Ураган Эльза обрушился на Кубу: все подробности;
— В России разбился пассажирский самолет АН-26: что известно;
— Как маленькие мальчики во дворе поют гимн Украины перед началом футбольного матча;
— Обильные дожди заливают Одессу: шокирующие последствия непогоды;
— Нашествие комаров на курортах: как отдыхающие борются с насекомыми;
— Изнасилование на выпуске в Кривом Роге: почему полиция обвиняет девочку.