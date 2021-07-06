Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 6 июля 2021:

— Ураган Эльза обрушился на Кубу: все подробности;

— В России разбился пассажирский самолет АН-26: что известно;

— Как маленькие мальчики во дворе поют гимн Украины перед началом футбольного матча;

— Обильные дожди заливают Одессу: шокирующие последствия непогоды;

— Нашествие комаров на курортах: как отдыхающие борются с насекомыми;

— Изнасилование на выпуске в Кривом Роге: почему полиция обвиняет девочку.