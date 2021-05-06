Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 6 мая 2021 года:

— В Ирпене может произойти эко катастрофа из-за ЖК: может ли помочь местная власть;

— Татьяна Литвинова сошлась в кулинарном поединке с лучшим поваром Турции: кто победил;

— Громкое убийство атошником на Тернопольщине: новые подробности от Андрея Пекельного | ЭКСКЛЮЗИВ;

— На Киевщине местные власти возобновили постамент ко Дню победы и попали в скандал;

— Почему на Прикарпатье люди живут в страхе камнепада.