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Video: Вікна-новини. Выпуск от 06.05.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 06.05.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 06.05.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 6 мая 2021 года:

— В Ирпене может произойти эко катастрофа из-за ЖК: может ли помочь местная власть;
— Татьяна Литвинова сошлась в кулинарном поединке с лучшим поваром Турции: кто победил;
— Громкое убийство атошником на Тернопольщине: новые подробности от Андрея Пекельного | ЭКСКЛЮЗИВ;
— На Киевщине местные власти возобновили постамент ко Дню победы и попали в скандал;
— Почему на Прикарпатье люди живут в страхе камнепада.