Випуск програми Вікна-Новини на СТБ — актуальні новини та світу онлайн за 6 квітня 2021 року:

— На фронті — нові втрати;

— Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним серктеарем НАТО та прем’єр-міністром Великої Британії — про що говорили;

— Хроніки коронавірусу в Україні;

— До України їде зміна погоди;

— Чи вирішилися проблеми з транспортом у Києві;

— Вся правда про електронний лікарняний;

— Детективна історія про мешканця з Дніпра, якого у пенсійному фонді вважають небіжчиком;

— Стал инвалидом, спасая других: где компенсация медика, пострадавшего от COVID-19;

— Как и где по миру ослабляют карантин.