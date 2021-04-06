Випуск програми Вікна-Новини на СТБ — актуальні новини та світу онлайн за 6 квітня 2021 року:
— На фронті — нові втрати;
— Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним серктеарем НАТО та прем’єр-міністром Великої Британії — про що говорили;
— Хроніки коронавірусу в Україні;
— До України їде зміна погоди;
— Чи вирішилися проблеми з транспортом у Києві;
— Вся правда про електронний лікарняний;
— Детективна історія про мешканця з Дніпра, якого у пенсійному фонді вважають небіжчиком;
— Стал инвалидом, спасая других: где компенсация медика, пострадавшего от COVID-19;
— Как и где по миру ослабляют карантин.