Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 5 июля 2021:

— Три реки вышли из берегов! Как непогода ударила по Крыму;

— Ураган разбил тысячи гектаров леса: последствия стихии на Ровенщине;

— ДТП в Украине: масштабная авария в Киеве и трагедия в Харькове;

— Сезон штормов в мире: что нужно знать об Эльзе и его разрушительные последствия;

— Коронавирус в мире: Россия погружается в карантин | Последние новости;

— Годовщина создания Нацполиции в Украине: почему недоверие граждан растет.