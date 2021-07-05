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Video: Вікна-новини. Выпуск от 05.07.2021 (22:00)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 05.07.2021 (22:00) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 05.07.2021 (22:00)

Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 5 июля 2021:

— Три реки вышли из берегов! Как непогода ударила по Крыму;
— Ураган разбил тысячи гектаров леса: последствия стихии на Ровенщине;
— ДТП в Украине: масштабная авария в Киеве и трагедия в Харькове;
— Сезон штормов в мире: что нужно знать об Эльзе и его разрушительные последствия;
— Коронавирус в мире: Россия погружается в карантин | Последние новости;
— Годовщина создания Нацполиции в Украине: почему недоверие граждан растет.