Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 5 мая 2021 года:
— Подсолнечное масло по 60 гривен! КАК ОСТАНОВИТЬ ЦЕНОВОЕ ЦУНАМИ;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Вонь вокруг страшная! Что делать, если сосед развел во дворе свиноферму;
— Евросоюз в июне введет паспорта вакцинации: кто сможет получить;
— Бабушки-черлидерши в коротких юбках! Как женщины будут танцевать на Олимпиаде в Токио;
— Как топовый итальянский фотограф бросил все ради украинки и стал селянином;
— Чрезвычайный уровень пожарной опасности! Как полиция предупреждает об ответственности;
— Сметали машины и вырывали деревья! Два мощных торнадо пронеслись Техасом.