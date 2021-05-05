Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 5 мая 2021 года:

— Подсолнечное масло по 60 гривен! КАК ОСТАНОВИТЬ ЦЕНОВОЕ ЦУНАМИ;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Вонь вокруг страшная! Что делать, если сосед развел во дворе свиноферму;

— Евросоюз в июне введет паспорта вакцинации: кто сможет получить;

— Бабушки-черлидерши в коротких юбках! Как женщины будут танцевать на Олимпиаде в Токио;

— Как топовый итальянский фотограф бросил все ради украинки и стал селянином;

— Чрезвычайный уровень пожарной опасности! Как полиция предупреждает об ответственности;

— Сметали машины и вырывали деревья! Два мощных торнадо пронеслись Техасом.