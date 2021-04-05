Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 5 апреля 2021 года:
— Пожар в запорожской многоэтажке. Три человека угорели;
— 11 шахтеров пострадали на Волыни. Их лифт оборвался;
— Пробки и такси по цене билета на самолет — последствия усиления карантина в Киеве;
— Что стоит за льготными квартирами, и почему людям в эксплуатацию выдают коробку — без воды, света, тепла и газа;
— Большая вода накрыла разные уголки мира;
— Воздушная скорая. Новый вертолет готов спасать людей на Львовщине;
— Пожар в Запорожской области: как мужчина спас двух соседей с огня;
— Игрушечный самолетик, начиненный взрывчаткой, занесло ветром на позиции украинских защитников;
— Как березовый сок самом деле влияет на организм и какие правила надо соблюдать, если хотите его собрать