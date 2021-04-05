Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 5 апреля 2021 года:

— Пожар в запорожской многоэтажке. Три человека угорели; — 11 шахтеров пострадали на Волыни. Их лифт оборвался;

— Пробки и такси по цене билета на самолет — последствия усиления карантина в Киеве;

— Что будет предусматривать Национальный план вакцинации;

— Большая вода накрыла разные уголки мира;

— Какое экологическое бедствие надвигается на американский штат Флорида;

— Игрушечный самолетик, начиненный взрывчаткой, занесло ветром на позиции украинских защитников;

— Как березовый сок самом деле влияет на организм и какие правила надо соблюдать, если хотите его собрать