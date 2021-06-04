Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 4 июня 2021:

— Интервью с повинной Романа Протасевича: реакция родных и последние новости;

— В Одессе мужчину засосало в аппарат МРТ: почему это произошло и все подробности;

— Закрытие коронавирусных отделений в Украине: возможные последствия и где будут лечить пациентов;

— Почему в харьковском аэропорту сняли с рейса пассажира.

— Черешня цена за килограмм в 2021 году: сколько стоит и когда подешевеет;

-Беларусь под санкциями США: реакция Минска и что готовит ЕС.