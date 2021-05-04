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Video: Вікна-новини. Выпуск от 04.05.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 04.05.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 04.05.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 4 мая 2021 года:

— В Испании ожидают туристов! Как Европа выходит из карантина;
— Хроники коронавируса в Украине;
— Мост устал? Можно ли было избежать обвала путепровода на трассе Киев-Луцк;
— Пробил в полу дыру! Чем может закончиться сомнительная перепланировка;
— Субсидии 2021 под угрозой? Как получить льготы по новым правилам;
— Опасное развлечение. Как травмировался инструктор веревочного парка в Харькове и что угрожает детям;
— Несчастный случай или халатность? В Мексике обрушился мост метро — все версии причин трагедии;
— Пожар в ресторане Счастье: почему в Одессе РЕГУЛЯРНО что-то горит;
— Экзотический фермер! Как удалось вырастить тропические фрукты на Киевщине.