Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 4 мая 2021 года:

— В Испании ожидают туристов! Как Европа выходит из карантина;

— Хроники коронавируса в Украине;

— Мост устал? Можно ли было избежать обвала путепровода на трассе Киев-Луцк;

— Пробил в полу дыру! Чем может закончиться сомнительная перепланировка;

— Субсидии 2021 под угрозой? Как получить льготы по новым правилам;

— Опасное развлечение. Как травмировался инструктор веревочного парка в Харькове и что угрожает детям;

— Несчастный случай или халатность? В Мексике обрушился мост метро — все версии причин трагедии;

— Пожар в ресторане Счастье: почему в Одессе РЕГУЛЯРНО что-то горит;

— Экзотический фермер! Как удалось вырастить тропические фрукты на Киевщине.