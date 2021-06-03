Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 3 июня 2021:

— Пожар в центральном парке Винницы: горели детские игровые автоматы и надувные аттракционы;

— Штормы, торнадо, ливни с градом и сокрушительные наводнения! Как мир содрогается от стихий;

— Владимир Зеленский хочет создать реестр олигархов: что известно;

— Лоси ходят по огородам! Как животные оказались на Киевщине и чем все закончилось.

— Пропасть посреди поля в Мексике: как это произошло;

— Вся правда о свадебных трендах 2021 в условиях пандемии;

— Комендантский час для детей: как на Николаевщине решают проблемы общины;

— Протесты не поддерживает, а еда в СИЗО — вкусная! РОМАН ПРОТАСЕВИЧ ДАЛ НОВОЕ ИНТЕРВЬЮ.