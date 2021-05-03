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Video: Вікна-новини. Выпуск от 03.05.2021 (17:30)

Смотреть онлайн полный выпуск Вікна-новини от 03.05.2021 (17:30) на сайте СТБ - последние новости Украины и мира
Вікна-новини. Выпуск от 03.05.2021 (17:30)

Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 3 мая 2021 года:

— Как стая диких собак держит в страхе целое село на Запорожье;
— Украинцы путешествуют! Что сейчас происходит в самых туристических точках страны;
— Индийский штамм коронавируса приближается к Украине: что известно;
— Дома будущего? Как в Нидерландах напечатали на 3D-принтере ЗДАНИЕ;
— 25 лет без лифта Центр реабилитации детей с инвалидностью в Киеве: почему никто не реагирует;
— Локдаун в Киеве закончился! Как город оживает после карантина;
— Хроники коронавируса в Украине.