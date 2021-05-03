Дневной выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости и мира онлайн за 3 мая 2021 года:
— Как стая диких собак держит в страхе целое село на Запорожье;
— Украинцы путешествуют! Что сейчас происходит в самых туристических точках страны;
— Индийский штамм коронавируса приближается к Украине: что известно;
— Дома будущего? Как в Нидерландах напечатали на 3D-принтере ЗДАНИЕ;
— 25 лет без лифта Центр реабилитации детей с инвалидностью в Киеве: почему никто не реагирует;
— Локдаун в Киеве закончился! Как город оживает после карантина;
— Хроники коронавируса в Украине.