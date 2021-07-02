Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 2 июля 2021:
— ДТП в Украине сегодня: трагедия на трассе Одесса-Рени и дерзкая авария в Херсоне;
— Страшная жара уничтожила почти весь город в Канаде: последствия буйства стихии;
— Военный парад на каблуках? Все подробности скандала и реакция депутатов ВР;
— Оставили бурную столицу и перебрались в горы! Как путешествия в Карпаты изменили жизнь одной семьи;
— Раскаяние через 16 лет: почему убийца двух девочек решил сдаться полиции.