Выпуск программы Вікна-Новини на СТБ — актуальные новости страны и мира онлайн с 2 июля 2021:

— ДТП в Украине сегодня: трагедия на трассе Одесса-Рени и дерзкая авария в Херсоне;

— Страшная жара уничтожила почти весь город в Канаде: последствия буйства стихии;

— Военный парад на каблуках? Все подробности скандала и реакция депутатов ВР;

— Оставили бурную столицу и перебрались в горы! Как путешествия в Карпаты изменили жизнь одной семьи;

— Раскаяние через 16 лет: почему убийца двух девочек решил сдаться полиции.